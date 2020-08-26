Секретарь СНБО назвал пандемию коронавируса "первой мировой биологической войной"

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пандемию коронавируса "первой мировой биологической войной".
Об это говорится на сайте СНБО.
По его словам, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие".
"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил он, подчеркнув важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.
Об этом Данилов общался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.
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