Политика Секретарь СНБО назвал пандемию коронавируса "первой мировой биологической войной"

2020-08-26 20:30 276

 

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пандемию коронавируса "первой мировой биологической войной".

Об это говорится на сайте СНБО.

По его словам, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие".

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил он, подчеркнув важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Об этом Данилов общался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

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