В Киевской области могут усилить карантин

В Киевской области, часть которой уже находится в "оранжевой" зоне по распространению коронавируса, могут усилить карантин. По словам председателя Киевской ОГА Василия Володина, в области есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОГА.
Председатель ОГА обратил внимание на то, что в связи с возобновлением работы учебных заведений, возвращением большинства людей из отпусков, похолоданием в области могут возникнуть новые угрозы
"Мы должны жестко соблюдать правила, чтобы предотвратить ухудшение ситуации", - отметил Володин.
Председатель ОГА еще раз назвал меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции:
Также председатель ОГА призвал уделить большее внимание дезинфекции общественного транспорта, увеличению единиц транспорта на маршрутах, разработке и запуску новых или альтернативных маршрутов.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире