Коронавирус В Киевской области могут усилить карантин

2020-08-27 19:00 108

В Киевской области, часть которой уже находится в "оранжевой" зоне по распространению коронавируса, могут усилить карантин. По словам председателя Киевской ОГА Василия Володина, в области есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОГА.

Председатель ОГА обратил внимание на то, что в связи с возобновлением работы учебных заведений, возвращением большинства людей из отпусков, похолоданием в области могут возникнуть новые угрозы

"Мы должны жестко соблюдать правила, чтобы предотвратить ухудшение ситуации", - отметил Володин.

Председатель ОГА еще раз назвал меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

носить маски во всех общественных местах, транспорте и других точках скопления людей;

постоянно мыть руки и обрабатывать их дезинфекторами;

пожилым людям не выходить без особой надобности из дома;

ограничить проведение религиозных мероприятий;

все мероприятия проводить на площадках из расчета не менее 5 квадратных метров на 1 человека;

делать температурный скрининг;

соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

беспокоиться об укреплении своего здоровья и повышении иммунитета.

избегать посещения без особой надобности регионов "красной зоны".

Также председатель ОГА призвал уделить большее внимание дезинфекции общественного транспорта, увеличению единиц транспорта на маршрутах, разработке и запуску новых или альтернативных маршрутов.

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