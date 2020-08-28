Курьезы Картину Франса Хальса 1626 года выкрали из музея Нидерландов уже в третий раз

2020-08-28 16:31 270

В Нидерландах, из небольшого музея в городке Леердам, уже в третий раз украли картину Франса Хальса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", передает BBC.

"Очень сложно обеспечить безопасность маленьких музеев, поскольку это стоит слишком больших денег. Если они захотят получить ваши вещи, они войдут", - отметил арт-детектив Артур Брэнд, уточнив, что картина "Два смеющихся мальчика" явно была украдена по заказу.

Франс Хальс, один из старых мастеров Золотого века Голландии, написал эту работу в 1626 году.

Впервые картина "Два смеющихся мальчика" была украдена в 1988 году вместе с работой Якоба ван Рейсдала. Обе были возвращены три года спустя.

Те же картины снова похитили из музея Хофье ван Мевроу ван Арден в 2011 году. Их нашли через полгода.

Как сообщают голландские СМИ, после кражи 2011 года наиболее ценные экспонаты музея хранились в закрытом для публики месте, которое можно посетить только с одним из сотрудников.

Полиция рассказала, что в этот раз воры проникли в музей рано утром, сигнал тревоги сработал. Но этого было недостаточно, чтобы остановить похитителей произведений искусства. Она взломали заднюю дверь музея и украли картину. Когда полицейские приехали на место происшествия, преступники уже скрылись. Сейчас правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и работают со специалистами в области похищений произведений искусства и судебно-медицинскими экспертами.

По данным СМИ, в этот раз голландское правительство не станет выкупать украденные произведения искусства.

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