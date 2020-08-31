Коронавирус На карантин будет идти весь класс: в Минздраве рассказали о реагировании на коронавирус в школе

2020-08-31 11:00 234

Если хотя бы у одного ученика подтвердят коронавирус, то на карантин пойдет весь класс.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, такие рекомендации для учебных заведений разработали в Министерстве здравоохранения.

Отправлять на карантин решили весь класс, ведь одноклассники будут считаться лицами, близко контактировавшими с больным, поэтому им придется пойти на 14-дневную самоизоляцию.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире