Коронавирус На карантин будет идти весь класс: в Минздраве рассказали о реагировании на коронавирус в школе

2020-08-31 11:00 234

 

Если хотя бы у одного ученика подтвердят коронавирус, то на карантин пойдет весь класс.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, такие рекомендации для учебных заведений разработали в Министерстве здравоохранения.

Отправлять на карантин решили весь класс, ведь одноклассники будут считаться лицами, близко контактировавшими с больным, поэтому им придется пойти на 14-дневную самоизоляцию.

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