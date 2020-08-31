Если хотя бы у одного ученика подтвердят коронавирус, то на карантин пойдет весь класс.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.
По его словам, такие рекомендации для учебных заведений разработали в Министерстве здравоохранения.
Отправлять на карантин решили весь класс, ведь одноклассники будут считаться лицами, близко контактировавшими с больным, поэтому им придется пойти на 14-дневную самоизоляцию.
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