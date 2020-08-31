Коронавирус В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы из-за карантина

2020-08-31 14:30 51

В Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса. Каникулы будут вместо дистанционного обучения.

Об этом сегодня сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение было принято на оперативном совещании, отметил мэр.

"Мы объявляем каникулы в школах. Мы продлеваем, с 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение", - заявил он.

Однако, он заявил, что школы и детские сады готовы к 1 сентября.

"Поэтому в связи с этим решением правительства, мы вводим каникулы для детей на 2 недели... Надеюсь, что правительство в дальнейшем будет руководствоваться здравым смыслом и наши дети смогут учиться нормально", - добавил он.

Отметим, сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование, в "красную зону", в частности, попал Ивано-Франковск. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

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