Коронавирус В Украине зафиксировали новые случаи повторного инфицирования медиков

2020-08-31 20:16 54

В Житомирской области зафиксировали два случая повторного инфицирования коронавирусом среди врачей.  

"На сегодняшний день известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", - сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ.

По его словам, повторно инфицировались двое врачей первичной медицинской помощи из Коростышевского района.

Во время повторного инфицирования заболевание протекало в тяжелой форме.

Напомним, для медиков, которые были инфицированы коронавирусом во время выполнения своих обязанностей предусмотрены выплаты порядка 100 тысяч гривен.

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