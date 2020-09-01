Коронавирус В Украине начали ужесточать карантин - запрещены концерты, закрыты кафе и рестораны

2020-09-01 08:39 318

Николаевская областная государственная администрация ужесточила карантин в регионе, который находится в "зеленой" зоне.

Как сообщает Николаевская ОГА, уже сегодня в области запрещены концерты, дискотеки и работа ночных клубов, баров и ресторанов.

"Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19", - пояснили в облгосадминистрации.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Николаевской области за последние 14 дней составляет 40,14 при допустимом базовом уровне не более 40.

Напомним, власти Ивано-Франковска обжалуют в суде решение Кабмина по карантину, в соответствии с которым город оказался в "красной" зоне.

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