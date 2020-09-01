Николаевская областная государственная администрация ужесточила карантин в регионе, который находится в "зеленой" зоне.
Как сообщает Николаевская ОГА, уже сегодня в области запрещены концерты, дискотеки и работа ночных клубов, баров и ресторанов.
"Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19", - пояснили в облгосадминистрации.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Николаевской области за последние 14 дней составляет 40,14 при допустимом базовом уровне не более 40.
Напомним, власти Ивано-Франковска обжалуют в суде решение Кабмина по карантину, в соответствии с которым город оказался в "красной" зоне.
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