Коронавирус В Киеве возросло число тяжелых случаев COVID

2020-09-02 16:30 156

Столичные "коронавирусные" больницы заполнены уже почти на 54%. Причем в последнее время возросло число пациентов с тяжелым течением болезни.

В Киеве возросло число летальных случаев от коронавируса из-за резкого роста количества больных. Об этом на брифинге в среду, 2 сентября, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас, за последние несколько недель, резко возросло количество больных и все больше госпитализированных в тяжелом состоянии. Поэтому и количество летальных случаев тоже увеличилось", - сказал Кличко.

Он пояснил, что среди тех, кто умер, больше всего пожилых людей и больных, имевших различные патологии. Также многие обращаются к медикам не в начале болезни, а пытаются лечиться самостоятельно.

Кроме того, городской голова Киева сообщил, что столичные больницы, оказывающие помощь больным с коронавирусом, заполнены на 54%.

"Больницы для пациентов с коронавирусом работают в режиме инфекционных госпиталей. В целом они заполнены почти на 54 процента", - сказал Кличко.

Всего в больницах находятся 788 больных с COVID-19, из них 19 детей.

"164 пациенты - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сказал Кличко.

Он добавил, что на прошлой неделе город добавил госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Это городские больницы № 5, 17, 6 и 8.

Кроме того, отметил Кличко, увеличивается и количество больных пневмонией. За минувшие сутки госпитализированы 144 пациентов с таким диагнозом. По его словам, в целом же воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 1128 больных.

Напомним, в Киеве зафиксирован резкий скачок коронавируса - за сутки в столице заболели 332 человека.

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