фото-видео видео Названа точная дата выхода второго сезона сериала Мандалорец

2020-09-04 20:33 192

В Disney огласили дату выхода второго сезона сериала Мандалорец, сообщается на официальной странице шоу по вселенной Звездных войн в Twitter. Действия сериала развернутся между окончанием Войны клонов и Падением Империи. 

Известно, что съемки шоу закончились еще в марте 2020 года,  работа над сериалом не прекращалась из-за пандемии коронавируса.

Режиссерами второго сезона являются Роберт Родригес, создатель легендарного фильма От заката до рассвета, и Пейтон Рид. В сериале снялась Розарио Доусон из Города грехов и Майкл Бин, игравший в Терминаторе и Чужом.

Премьера запланирована на 30 октября текущего года на сервисе Disney+.

Напомним, по сюжету первого сезона сериала Мандалорец, охотник за головами Дин Джарин путешествует по галактике, разыскивая необходимое за вознаграждение. Однажды он находит малыша Йоду и начинает защищать его от других охотников.

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