Степанов назвал препарат, который будут закупать для лечения COVID-19

"Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения коронавирусной болезни
Кабинет министров выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который в Евросоюзе рекомендуют использовать при лечении COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Вчера на заседании правительства было принято соответствующее постановление о выделении средств на закупку такого лекарственного средства, как "Ремдесивир". Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине, но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить", - сказал он.
По словам Степанова, Минздрав уже достиг договоренности с компанией-производителем.
Он напомнил, что "Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения COVID-19 и показывает достаточно хорошие результаты.
Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", – добавил Степанов.
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