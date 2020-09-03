Коронавирус Степанов назвал препарат, который будут закупать для лечения COVID-19

2020-09-03 22:00 192

 

"Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения коронавирусной болезни

Кабинет министров выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который в Евросоюзе рекомендуют использовать при лечении COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера на заседании правительства было принято соответствующее постановление о выделении средств на закупку такого лекарственного средства, как "Ремдесивир". Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине, но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить", - сказал он.

По словам Степанова, Минздрав уже достиг договоренности с компанией-производителем.

Он напомнил, что "Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения COVID-19 и показывает достаточно хорошие результаты.

Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", – добавил Степанов.

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