Хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и опубликовали в нем сообщение о розыске непризнанного лидера страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караваева.
"Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь", - говорится в сообщении о розыске Лукашенко.
В то же время в отношении Караваева отметили, что он "вооружен и особо опасен". В качестве приметы хакеры вписали Лукашенко "сильно хромает при ходьбе".
Напомним, ранее Бацька обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Также обвинения касались Польши, Чехии и Литвы. Министерство иностранных дел Украины любое вмешательство отрицает.
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