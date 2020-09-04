Курьезы документ На сайте МВД Беларуси появилось сообщение о розыске Лукашенко

2020-09-04 17:29 144

Хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и опубликовали в нем сообщение о розыске непризнанного лидера страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караваева. 

"Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь", - говорится в сообщении о розыске Лукашенко.

В то же время в отношении Караваева отметили, что он "вооружен и особо опасен". В качестве приметы хакеры вписали Лукашенко "сильно хромает при ходьбе".

Напомним, ранее Бацька обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Также обвинения касались Польши, Чехии и Литвы. Министерство иностранных дел Украины любое вмешательство отрицает.

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