Коронавирус Филарет заразился коронавирусом

2020-09-05 10:30 195

 

Патриарх сейчас находится в больнице на лечении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заболел коронавирусной болезнью COVID-19 и находится в больнице. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба Киевской патриархии.

"Сообщаем, что у святейшего патриарха Филарета во время планового тестирования установлен положительный результат на COVID-19. Сейчас владыка проходит курс лечения в больнице", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что состояние здоровья патриарха удовлетворительное.

Несколькими днями ранее сообщалось, что у митрополита ПЦУ Александра Драбинко выявили коронавирус.

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