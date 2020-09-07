Мир фото Лукашенко продолжает "зачистку" страны от несогласных и неугодных

2020-09-07 10:41 201

Непризнанный президент Беларуси продолжает проводить "зачистку" страны от неугодных и несогласных. Так, в Минске задержан член Координационного совета Андрей Егоров.

"Задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна", - сообщает пресс-служба КС.

Согласно информации КС, Егоров является директором Центра европейской трансформации. Оппозиция сформировала Координационный совет для транзита власти путем проведения повторных президентских выборов.

Напомним, в Минске в воскресенье на "Марше единства" силовики задержали около 200 человек, подобные акции протеста прошли во всех регионах Беларуси и сопровождались жестокими задержаниями.

В Беларуси проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики проводят задержания митингующих, а также лидеров оппозиции. За время митингов погибли люди.

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