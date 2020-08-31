Политика У Путина уверяют, что спецназ для спасения Лукашенко пока отправлять не станут

2020-08-31 19:44 126

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет, что сейчас Москва не станет отправлять силовиков в Беларусь, ведь ситуацию в республике можно считать контролируемой. 

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", -  сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Пескова.

Он якобы считает, что "правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

Напомним, 27 августа стало известно, что в РФ уже сформировали специальный резерв силовиков, который вмешается в белорусские протесты, если ситуация выйдет из-под контроля.

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