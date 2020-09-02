Мир Лукашенко заявил, что не уходит, поскольку к власти придут "урки с прикорытниками"

2020-09-02 13:39 321

Непризнанный многими странами мира президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставляет свой пост из-за опасений, что после его ухода в стране начнется резня и она развалится, сообщает TUT.BY.

"Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок", – сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей, а если к власти придут "урки с прикорытниками", то порежут на куски не только страну, но и людей.

"Это будет резня, и то, что произошло в Украине, – это будут цветочки. У нас будут ягодки", – сказал Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. После объявления предварительных результатов выборов страну охватили многотысячные митинги. Власти республики предприняли попытку жесткого подавления акций, что только усилило волну протестов.

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