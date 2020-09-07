Коронавирус В Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине

2020-09-07 20:00 231

Министерство здравоохранения опубликовало инфографику по количеству имеющихся вакцин в Украине. Об этом сообщает канал "Коронавирус_инфо".

"Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок. Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата на 2020 год - 78%, и он будет существенно ниже уровня 2018 (91%) и 2019 (93%) годов. Подробнее о количестве имеющихся вакцин в нашей инфографике", - говорится в сообщении.

Указано, что количество имеющихся вакцин в Украине составляет:

- от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 млн оральных;

- от дифтерии, столбняка для взрослых - более 2 млн доз;

- от гепатита В - 1 млн 174 тыс. доз моновакцин;

- от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции - 735 тыс. доз пятикомпонентной вакцины;

- кори, паротита и краснухи - более 1 млн 180;

- коклюша, дифтерии и столбняка - 560 тыс. доз адсорбированных вакцин.

"Государство закупает вакцины по Национальному календарю прививок от 10 инфекционных болезней", - указано в сообщении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире