Политика Дональд Трамп обвинил Меркель в излишней лояльности к России

2020-09-08 15:46 240

Как заявил президент США Дональд Трамп, ЕС и Германия в частности должны отказаться от российского газопровода Северный поток-2 после инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Трамп напомнил, что и до истории с Навальным выступал против этого проекта. "Да вы и не слышали о" Северный поток - 2 "до тех пор, пока Трамп не пришел", - заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что возмущен тем, что "Германия заключает соглашение, согласно которому будет платить России миллиарды долларов, а при этом - мы в НАТО должны защищать Германию как раз от России".

Напомним, ранее, канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно заявила, что ФРГ не намерена отказываться от Северного потока-2 после истории с отравлением Навального.

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