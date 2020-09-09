Коронавирус Красная зона карантина: Полиция Тернополя начала массово штрафовать школы и детсады

2020-09-09 08:11 285

Всего за день полиция составила протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 садиков Тернополя, оказавшегося в "красной" зоне карантина.

Как сообщает пресс-служба полиции области, правоохранители провели рейд по учебным заведениям, выписывая протоколы.

Также полиция попросила власти, ответственные за работу этих учреждений, с пониманием отнестись к установленных прав и нормативов и закрыть садики и школы.

"В противном случае полиция и дальше будет составлять протоколы на нарушителей. Не обойдут проверки и торговые и развлекательные заведения. Невыполнение карантинных норм может завершиться для нарушителей и уголовной ответственностью", - сказано в сообщении.

Глава Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол заявил, что в случае, если дети школе заболеют COVID-19, уголовную ответственность понесет директор учебного заведения.

Напомним, ранее власти Тернополя отказались усиливать карантин. Из всех ограничений, которые предполагает "красная зона" карантина в городе появятся только спецрейсы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

КАРТА Кличко раскрыл новые данные по уровню заболеваемости коронавирусом в Киеве

2020-09-08 11:42 555

Карантин в Израиле: людям запретили отходить далее чем на 500 метров от дома

2020-09-07 15:46 750

ПОЛНЫЙ СПИСОК Сегодня в Украине начнет действовать обновленный список зон адаптивного карантинаВ

2020-09-07 08:39 1458

ПОЛНЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ

2020-09-04 21:36 1221

Еще новости в разделе "Коронавирус"

У зараженного covid-19 главы Львовского облсовета Ганущина начались осложнения

2020-09-09 10:12 192

Красная зона карантина: Полиция Тернополя начала массово штрафовать школы и детсады

2020-09-09 08:11 285

Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке

2020-09-08 19:30 579

В Яремче суд оштрафовал жительницу за пост в Facebook про американскую вакцину, убившую 5 украинцев

2020-09-08 17:30 597
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

У зараженного covid-19 главы Львовского облсовета Ганущина начались осложнения 2020-09-09 10:12 192
Красная зона карантина: Полиция Тернополя начала массово штрафовать школы и детсады 2020-09-09 08:11 285
Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке 2020-09-08 19:30 579
В Яремче суд оштрафовал жительницу за пост в Facebook про американскую вакцину, убившую 5 украинцев 2020-09-08 17:30 597

Лента

12:14 Подъем танкера Delfi в Одессе снова остановили из-за шторма
11:40 Сутки на Донбассе прошли без обстрелов, но двое солдат все же пострадали
11:15 Состояние избитого в Киеве Владимира Балуха остается крайне тяжелым
10:41 Адвокаты актера Ефремова намерены обжаловать суровый приговор - подана апелляция
10:12 У зараженного covid-19 главы Львовского облсовета Ганущина начались осложнения
09:38 Трамп возмущен тому, что Германия будет платить России миллиарды долларов
09:14 В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников-хасидов
08:37 В Беларуси бесследно исчезла еще одна соратница Тихановской
08:11 Красная зона карантина: Полиция Тернополя начала массово штрафовать школы и детсады
22:00 Кулеба заявил, что Лавров отказался говорить с ним о Донбассе