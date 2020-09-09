Коронавирус Красная зона карантина: Полиция Тернополя начала массово штрафовать школы и детсады

2020-09-09 08:11 285

Всего за день полиция составила протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 садиков Тернополя, оказавшегося в "красной" зоне карантина.

Как сообщает пресс-служба полиции области, правоохранители провели рейд по учебным заведениям, выписывая протоколы.

Также полиция попросила власти, ответственные за работу этих учреждений, с пониманием отнестись к установленных прав и нормативов и закрыть садики и школы.

"В противном случае полиция и дальше будет составлять протоколы на нарушителей. Не обойдут проверки и торговые и развлекательные заведения. Невыполнение карантинных норм может завершиться для нарушителей и уголовной ответственностью", - сказано в сообщении.

Глава Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол заявил, что в случае, если дети школе заболеют COVID-19, уголовную ответственность понесет директор учебного заведения.

Напомним, ранее власти Тернополя отказались усиливать карантин. Из всех ограничений, которые предполагает "красная зона" карантина в городе появятся только спецрейсы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире