Политика Лукашенко проговорился о неофициальной просьбе Путина касательно Зеленского

2020-09-09 15:14 390

Непризнанный цивилизованными странами мира президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT в среду, 9 сентября.

Бацька сказал, что жалеет о том, что Украина присоединилась к давлению на Беларусь после начала протестов в стране. По его словам, Беларусь якобы приняла у себя 160 тысяч украинцев после начала войны на Донбассе.

Как утверждает Лукашенко, Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. Лукашенко так описал свой разговор с российским лидером по поводу Зеленского: "Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним".

Лукашенко рассказал, что поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину.

"Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели <...> Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - добавил Лукашенко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире