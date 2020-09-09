Коронавирус Зеленский прокомментировал бунт мэров из-за карантина

2020-09-09 17:30 162

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за введения жесткого карантина в городах. Он подчеркнул, что государство должно защищать своих людей, хоть это может кому-то не нравиться.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.

Президент связывает бунт глав городов с приближением местных выборов.

"Они хотят нравиться, все открывать, закрывать глаза и не видеть, что в этих городах 200 детей заболели. У нас просто не хватит коек для больных. Например, Ивано-Франковская область, если там количество больных такая, я не понимаю, почему область должна потом быть похожей на Италию, мы видим, что там происходит, просто нет кроватей", - отметил он.

Кроме того, Зеленский вспомнил о Харьковской и Одесской области, которые сейчас являются лидерами по новым случаям коронавируса.

"Просто посмотрите. Там, где не было заболевших, не было просто. "Дайте нам метро","все будет нормально", а люди поддерживают, выходят на улицы. А почему в лидерах сейчас Одесса и Харьков? Те области, где было 5, 10, 15 больных. Так откуда сейчас 100-200?", - подытожил президент.

Напомним, недавно мэры Ивано-Франковска и Тернополя решили подать в суд на Кабинет министров Украины из-за попадания городов в "красную зону" карантина.

Сегодня подать в суд из-за жесткого карантина решил городской совет Черновцов.

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