Коронавирус С начала учебного года на самоизоляцию отправлены 145 школьных классов

2020-09-10 15:45 234

По данным Минздрава, с начала нового учебного года из-за заболеваний коронавирусом среди школьников 145 классов ушли на самоизоляцию.

"Начиная с 1 сентября наши дети пошли в школу. И у нас на сегодняшний день есть 145 классов... было отправлено на самоизоляцию. 145 из 199 704 классов по стране. Они были отправлены, соответственно, по рекомендациям врачей, эпидемиологов во время эпидрасследования", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, коронавирусом в Украине заболели 9414 детей, в том числе 178 за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки в Украине заболело 2582 человека. Из них 178 детей, а также 157 медицинских работников. Были госпитализированы 400 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 44 летальных случая", - сказал Степанов.

Также медик отметил, что за минувшие сутки было осуществлено рекордное количество тестирований - 29 708 методом ПЦР и 25 795 методом ИФА.

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