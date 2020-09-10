Коронавирус Найден вирус, блокирующий грипп H1N1

2020-09-10 19:30 306

Предварительное заражение риновирусом оказывает такой же эффект подавления на грипп, как и интерферон.

Ученые из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене нашли вирус, который блокирует грипп А. Об этом сообщает журнал The Lancet Microbe.

Оказалось, что риновирус, проявляющийся как простуда, препятствует распространению гриппа штамма H1N1.

Исследователи проанализировали данные 13 707 пациентов, у 922 из которых был обнаружен вирус гриппа А и у 982 - риновирус. При этом оба вируса одновременно обнаружили только в 12 образцах.

В ходе эксперимента ученые инфицировали культуры эпителия дыхательных путей здоровых доноров риновирусом HRV-01A. Спустя три дня заражали их вирусом гриппа А.

Максимальный ответ иммунитета на заражение наступал через 72 часа. В организме также активировались четыре интерферон-стимулируемых гена ISG. Они же кодируют молекулы, блокирующие H1N1.

Оказалось, что уровень подавления гриппа типа А при предварительном заражении клетки риновирусом, аналогичен эффекту от обработки интерфероном.

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