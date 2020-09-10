Политика Кулеба: Украина не позволит властям Беларуси использовать себя для провокаций

2020-09-10 21:00 258

 

Украина на фоне ситуации в Беларуси не позволит ее руководству использовать себя для провокаций. Вместе с тем гражданам Беларуси, которые захотят выехать в Украину, будет оказана поддержка.

Об этом в ходе визита в Испанию заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время кризиса в Беларуси официальный Киев будет максимально оказывать поддержку ее гражданам. Белорусы могут свободно въезжать в Украину по гуманитарным соображениям.

"Однако мы не позволим руководству Беларуси использовать нашу открытость для своих провокаций", - сказал Кулеба.

Вместе с тем он добавил, что любые сравнения ситуации в Беларуси с Украиной некорректны, а Киев будет придерживаться позиции ЕС в оценке этих событий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит заявление по событиям в Беларуси.

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