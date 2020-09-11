Коронавирус Карантин в Израиле: на 14 дней вводят полную остановку экономической деятельности

2020-09-11 14:15 258

Власти Израиля приняли предварительное решение ввести по всей стране строгий карантин на две недели, с начала осенних иудейских праздников.

Правительство также рассматривает вариант его введения в пятницу, 18 сентября, в канун Рош ха-Шана, однако его могут ввести на два-три дня раньше.

Карантин предполагает такие меры:

- полная остановка экономической деятельности;

- работать будут только жизнеобеспечивающие предприятия;

- перемещение между населенными пунктами будет ограничено;

- система образования будет работать удаленно для учеников от пятого класса и старше.

- рестораны смогут работать только в рамках доставки заказов на дом;

- удаляться от дома можно будет на расстояние до 500 метров;

- молитвы будут разрешены на открытом воздухе - до 20 человек, в закрытом помещении - до 10 человек.

После двухнедельного строгого карантина последуют еще две недели "строгого сдерживания", после чего страна вернется к режиму "светофора" (с разделением на карантинные зоны)

По оценке министерства финансов, стоимость двух недель "строгого сдерживания" для экономики страны - 10-11 миллиардов шекелей, строгий карантин, соответственно, будет стоить еще дороже.

По данным министерства здравоохранения, за 10 дней учебного года 980 учеников заболели коронавирусом (375 школьников, 463 ученика йешив, остальные – детсадовцы), 14,5 тысяч детей оказались в карантине. Кроме того, коронавирусом заболели 332 учителя (включая 79 воспитательниц и нянечек детских садов). Данные министерства просвещения гораздо более высокие 1 тыс. 148 заболевших учителей (включая тех, кто заболел до начала учебного года) и 39 тысяч учеников в карантине.

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