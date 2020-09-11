Политика Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане

2020-09-11 14:47 192

Президент Владимир Зеленский уволил и назначил послов Украины в нескольких странах. Соответствующие указы уже размещены на сайте главы государства.

Указом №383/2020 Александр Горин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Корея.

Указом №384/2020 Геннадий Надоленко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла в Государстве Израиль.

В то же время, согласно указу №385/2020 послом в этой стране назначен Евгений Корнийчук.

Кроме того, указом №386/2020 Петр Врублевский назначен послом в Республике Казахстан.

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко был назначен послом в Британии.

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