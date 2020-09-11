Детали фото + видео Націоналісти завітали в офіс до міністра Ткаченка

2020-09-11 13:37 252

Націоналісти прийшли до міністерства культури і інформаційної політики вимагати відставки Олександра Ткаченка.

Вони пояснили свою вимоги тим, що міністром української культури не може бути людина, яка знищує українську культуру, пропагандує проросійське бачення, виступає за повернення на українські телеекрани російського кінопродукту та лобіює інтереси російських акторів в Україні.

“ Він (Ткаченко, примітка) - злодій! Він брехун і зрадник! Він - агент Кремля! Ткаченко має бути не в Кабінеті міністрів, а за гратами. Те що він робить з українською культурою - злочин! Ми вимагаємо, щоб Президент та правоохоронці відреагували на незаконну приватизацію Одеської кіностудії, на спроби довести до банкрутства Укркінохроніку, на активну проросійську позицію міністра, який прагне повернути на наші, українські, телеканали російські фільми та серіали. Ми не дурні, ми всі добре розуміємо, що це план Кремля - через телебачення впливати на український народ. А зробити це їм допоможе їх вірний пес - Ткаченко!”, - прокоментувати свою позицію один із активістів.

Крім того, українські націоналісти закликали правоохоронні органи відправити міністра Ткаченка за грати.

“Ткаченко - вбивця української культури та мови! Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати, щоб ця людина була за гратами як можна швидше! Ми не дозволимо нікому знищувати українську мову! Наша мова - єдина! Саме вона єднає український народ, нагадує про всі наші здобутки та надбання Ткаченко - руки геть від України, від нашої мови та культури!”, - скандували активісти.

Олександра Ткаченка також звинуватили у використанні службового становища у власних інтересах та зраді українському народу.

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