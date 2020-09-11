Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника
2020-09-11 13:46 231
В связи с включением украинской столицы в "оранжевую зону" в городе значительно усиливают карантинные ограничения. Об этом сообщил, мэр Киева Виталий Кличко.
С понедельника в Киеве вводятся такие ограничения:
- проведення массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек - 1 человек на 10 м2 площади здания;
- запрещена деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
- проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения;
- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде;
- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.
Виталий Кличко обратился к полиции с призывом отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции.
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