Коронавирус Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника

2020-09-11 13:46 231

В связи с включением украинской столицы в "оранжевую зону" в городе значительно усиливают карантинные ограничения. Об этом сообщил, мэр Киева Виталий Кличко.

С понедельника в Киеве вводятся такие ограничения:

проведення массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек - 1 человек на 10 м2 площади здания;

запрещена деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения;

запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде;

перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Виталий Кличко обратился к полиции с призывом отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире