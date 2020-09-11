Коронавирус Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника

2020-09-11 13:46 231

В связи с включением украинской столицы в "оранжевую зону" в городе значительно усиливают карантинные ограничения. Об этом сообщил, мэр Киева Виталий Кличко.

С понедельника в Киеве вводятся такие ограничения:

  • проведення массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек - 1 человек на 10 м2 площади здания;
  • запрещена деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
  • посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
  • проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
  • запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения;
  • запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде;
  • перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Виталий Кличко обратился к полиции с призывом отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

фото Масштабное ДТП под Киевом: погибли пять человек, много пострадавших

2020-09-11 10:43 360

В 19 учебных заведениях Киевской области обнаружен коронавирус

2020-09-10 13:42 573

КАРТА Кличко раскрыл новые данные по уровню заболеваемости коронавирусом в Киеве

2020-09-08 11:42 714

В Киеве массово закрыли пляжи: что происходит

2020-09-07 18:00 1065

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Карантин в Израиле: на 14 дней вводят полную остановку экономической деятельности

2020-09-11 14:15 258

Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника

2020-09-11 13:46 231

В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи

2020-09-11 13:12 276

В Германии считают, что не стоит устраивать принудительную вакцинацию от коронавируса

2020-09-11 12:16 405
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Карантин в Израиле: на 14 дней вводят полную остановку экономической деятельности 2020-09-11 14:15 258
Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника 2020-09-11 13:46 231
В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи 2020-09-11 13:12 276
В Германии считают, что не стоит устраивать принудительную вакцинацию от коронавируса 2020-09-11 12:16 405

Лента

16:30 Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2
документ 15:28 Плагиат в научных работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета подтвердился
14:47 Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане
14:15 Карантин в Израиле: на 14 дней вводят полную остановку экономической деятельности
13:46 Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника
фото + видео 13:37 Націоналісти завітали в офіс до міністра Ткаченка
13:12 В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи
12:44 Сепаратисты мощно обстреляли местность, где была запланирована инспекция ОБСЕ
12:16 В Германии считают, что не стоит устраивать принудительную вакцинацию от коронавируса
11:42 Белорусские пограничники устроили обыск машины посла Украины Игоря Кизима