Экономика Кабмин передал в Раду проект госбюджета Украины на 2021 год

2020-09-14 12:16 249

Правительство Украины утвердило и направило в Верховную Раду проект бюджета страны на 2021 год.

напомним, ранее Минфин внес на рассмотрение Кабинета министров проект госбюджета.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - сообщает пресс-служба ведомства.

Проект госбюджета должен быть подан на рассмотрение парламента до 15 сентября. При этом Минфин не публикует показатели будущего бюджета, но называет его приоритеты, среди которых: повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие пандемии и COVID-19, вакцинация, забота о старости (помощь пенсионерам 75+), надежная оборона и безопасность, большое строительство (дороги), удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны), развитие культуры, поддержка спорта высоких достижений, масштабная цифровизация экономики, состоятельные регионы.

Позже представитель правительства в Раде Василий Мокан сообщил, что Кабмин одобрил на внеочередном заседании проект госбюджета на 2021-й год.

"Сегодня на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона О Государственном бюджете Украины на 2021. Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады", - написал Мокан в Facebook.

Напомним, в Кабмине рассчитывают, что после 7,5% дефицита госбюджета в текущем году, в следующем он составит 6%.