Коронавирус видео Тест на коронавирус: при каких условиях его сделают бесплатно

2020-09-14 17:30 345

 

Бесплатное тестирование на COVID-19 делается только людям с симптомами и определенным категориям лиц. Об этом в эфире Апостроф Live заявил специалист по инфекционному контролю Центра общественного здоровья Роман Колесник.

"По поводу теста на COVID-19: он делается бесплатно тем людям, у которых есть симптомы заболевания, и тем людям, которые подпадают под определение о бесплатном тестировании. Это указано в стандарте медицинской помощи, утвержденном приказом Министерства здравоохранения", – отметил специалист.

Что касается тех людей, которые хотят сдать тест по собственному желанию, должны за него заплатить самостоятельно.

"Если это ваше личное желание, врач этого не назначил, то бесплатному тестированию вы не поддаетесь. Если это не предписано, например, с эпидемиологической целью, не является эпидемиологическим расследованием, то, конечно, вы будете сдавать тест за собственные средства", – отметил Колесник.

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