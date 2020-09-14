Коронавирус В Украине не будут делать вакцину от коронавируса: этому есть ряд причин

2020-09-14 20:00 114

В Украине не будут работать над разработкой вакцины от COVID-19, потому что в стране нет отечественных ученых. Об этом заявил бывший Главный санитарный врач Украины Святослав Протас в эфире Апостроф Live.

"Некому разрабатывать вакцину, никто этого делать не будет. Это будет разрабатываться за рубежом. Финансировать государство это тоже не будет, потому что денег в бюджете нет, и не будет после тотального карантина. Коронавирусный фонд никто никуда не тратил. Это фейковый фонд, который сделали, чтобы успокоить население", - отметил Протас.

Причиной того, что денег в коронавирусном фонде не было, стал огромный дефицит в государственном бюджете.

"Был мотив порезать бюджетные программы, чтобы погасить дефицит бюджета. Фармакологические компании будут проводить эти исследования за свой счет. Конечно, это борьба за рынок. Но это быстро закончится, потому что коронавирус скоро станет сезонным заболеванием, как грипп. Не будет такого ажиотажа и спроса, так что фармкомпании не будут на это тратить деньги. Подобрать специфический препарат к вирусу, который мутирует полтора-два раза в месяц очень трудно. Препаратов, направленных против возбудителя вируса, практически не существует, поэтому это бесперспективное направление", - считает Протас.

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