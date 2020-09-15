Коронавирус В Киеве зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

2020-09-15 13:12 96

В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов - 11. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, за сутки выявили 285 новых больных.

В течение 24 часов в столице заболели: 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15.

Заболели в том числе и 17 медиков. 

Напомнитм, после рекордных показателей на прошлой неделе Киев снова вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом в Украине. Всего в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 283 киевлян.

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2020-09-14 20:00 876

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2020-09-14 17:30 765
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Коронавирус

В Киеве зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 2020-09-15 13:12 96
За сутки в Украине выявлено почти 3 тыс. новых случаев заражения covid-19 2020-09-15 10:14 270
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