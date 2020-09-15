Коронавирус В Киеве зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

2020-09-15 13:12 96

В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов - 11. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, за сутки выявили 285 новых больных.

В течение 24 часов в столице заболели: 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15.

Заболели в том числе и 17 медиков.

Напомнитм, после рекордных показателей на прошлой неделе Киев снова вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом в Украине. Всего в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 283 киевлян.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире