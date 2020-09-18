Коронавирус В Украине отменили обязанность делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции

2020-09-18 18:32 225

В Украине разрешили не делать ПЦР-тест на коронавирус после истечения срока самоизоляции. 

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, если у человека есть симптомы COVID-19, то он обращается к своему семейному врачу, который затем вызывает к нему мобильную бригаду, которая делает тест. Потом он должен был делать тест после самоизоляции.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему тоже не нужен", - пояснил Степанов.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявлено более 3200 новых заражений коронавирусом. Сейчас коронавирусом болеют 90 тысяч украинцев. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

С начала учебного года на самоизоляцию отправлены 145 школьных классов

2020-09-10 15:45 798

В Николаеве школьников отстранили от занятий и отправили на самоизоляцию

2020-09-02 09:38 1221

Учителей и родителей зараженных коронавирусом школьников будут отправлять на самоизоляцию - Степанов

2020-09-01 21:00 1305

документ Новая структура учебного года: правила и сроки обучения в школах с 1 сентября

2020-08-19 17:03 6255

Еще новости в разделе "Коронавирус"

«Слепое» исследование: Признания участницы испытаний вакцины от коронавируса

2020-09-18 20:34 72

В Украине отменили обязанность делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции

2020-09-18 18:32 225

Китай создал особую вакцину от коронавируса, которая не дает побочных эффектов

2020-09-18 16:33 1170

В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса

2020-09-18 14:12 1221
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

«Слепое» исследование: Признания участницы испытаний вакцины от коронавируса 2020-09-18 20:34 72
В Украине отменили обязанность делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции 2020-09-18 18:32 225
Китай создал особую вакцину от коронавируса, которая не дает побочных эффектов 2020-09-18 16:33 1170
В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса 2020-09-18 14:12 1221

Лента

20:34 «Слепое» исследование: Признания участницы испытаний вакцины от коронавируса
19:29 За полтора месяца тишины ОБСЕ выявила 1052 нарушения режима прекращения огня
18:32 В Украине отменили обязанность делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции
17:31 YouТube запускает свой аналог TikTok для любителей записывать видео
16:33 Китай создал особую вакцину от коронавируса, которая не дает побочных эффектов
16:25 Когда «ЕС» примет решение по кандидатам по Киевской области?
15:28 Стало известно, как именно будут изменять закон об особом статусе Донбасса
14:46 Румыния создает мощную систему ПВО - из США прибыли ракетные комплексы Patriot
14:12 В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса
13:44 Дональд Трамп выступил категорически против президентских выборов по почте