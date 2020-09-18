Коронавирус В Украине отменили обязанность делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции

2020-09-18 18:32 225

В Украине разрешили не делать ПЦР-тест на коронавирус после истечения срока самоизоляции.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, если у человека есть симптомы COVID-19, то он обращается к своему семейному врачу, который затем вызывает к нему мобильную бригаду, которая делает тест. Потом он должен был делать тест после самоизоляции.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему тоже не нужен", - пояснил Степанов.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявлено более 3200 новых заражений коронавирусом. Сейчас коронавирусом болеют 90 тысяч украинцев.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире