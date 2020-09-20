Коронавирус С высокой долей вероятности: вирусолог предупредила украинцев, где можно подхватить Covid-19

2020-09-20 15:00 333

 

Вирусолог и заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко предупредила, что высокий риск заболеть коронавирусом Covid-19 есть в семье, в которой кто-то инфицирован.

Коронавирус можно подцепить на работе, если сотрудники не носят маски, рассказала врач в эфире программы Сніданок з 1+1, передает Главред.

Собеседница добавила, что в общественных местах нет риска заразиться коронавирусом, если все используют средства индивидуальной защиты, в частности, маски.

"…Высокий риск заболеть в семье, если там уже есть больной. На работе, если работники не надевают маску, и не уверены, что коллега в других местах придерживается рекомендаций...", – сказала вирусолог.

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