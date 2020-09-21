Коронавирус Карантин в Украине ужесточают, новые ограничения уже с 22 сентября: что будет с транспортом и учебой

2020-09-21 22:00 153

 

Кабмин согласовал с органами местного самоуправления ограничения, которые введут в "красной" карантинной зоне.

С учетом предложений из регионов, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила новые требования, которые начнут действовать с 22 сентября. Такое решение в понедельник опубликовала пресс-служба правительства.

В городе Чоп Закарпатской области ввели ограничения в работе общественного транспорта, учебном процессе и посадке на междугородние маршруты. В легковых автомобилях разрешили перемещаться по пять человек, но не более. О служебных маршрутах нужно извещать полицию и занимать в салоне исключительно сидячие места. Кроме того, разрешено продавать в магазинах только товары первой необходимости, останутся открытыми банки, страховые компании, клиники, заведения по ремонту автомобилей, компьютеров и бытовой техники. Большинство заведений из соображений безопасности решили закрыть на карантин.

Руководство Перемышлянского и Пустомытовского районов на Львовщине не захотели ограничивать учебу и общественный транспорт, однако решили сократить посадки в междугородний транспорт. В Бережанах, Залищицком, Збаражском и Тернопольском районах Тернопольщины будут действовать такие же ограничительные меры.

В Славуте и Волочиском районе Хмельницкой области, а также Кельменецком и Герцаевском районах Черновицкой области и в Каневе Черкасской области тоже не стали трогать общественный транспорт, но согласились на ограничения в учебных заведениях. В Нежине и Носовском районе Черниговской области не пошли на такие меры, но согласились закрыть торговые центры и фитнес-клубы, как и все остальные населенные пункты, попавшие в "красную" зону.

Как постановил Кабмин, в зону наивысшей эпидемической опасности попадают города и районы, в которых загруженность коек выше 75% пять дней подряд или дольше. Туда также определяют, если уровень заболеваемости китайским вирусом превышает средний по Украине более, чем в пять раз.

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