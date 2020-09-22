Коронавирус В Украине установлен рекорд по числу выздоровевших от covid-19

2020-09-22 15:46 243

За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 884 случаев коронавируса. А выздоровели 1 717 человек, что является новым рекордом.

По данным СНБО, всего с начала пандемии заболели уже 181 237 человек.

Умерли за прошедшие сутки 59 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев уже составляет 3 642. Выздоровели уже 79 901 пациентов, из них 1 717 в сутки. Активными больными остаются 97 694 человек, за сутки их количество выросло на 1 108.

Больше всего случаев в Харьковской (+372), Тернопольской (+293), Одесской (+233) областях и Киеве (+275).

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