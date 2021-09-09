Коронавирус COVID-19 в Украине: зафиксирован самый большой прирост новых случаев с весны

2021-09-09 09:40

В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской и Харьковской областях. При этом число госпитализаций немного сократилось.

Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки госпитализировано 981 человек. Выздоровели 1546 человек, погиб от осложнений ковид 61 украинец.

Сколько новых случаев зафиксировано в областях:

  • Винницкая область - 124 случая;
  • Волынская область - 93 случая;
  • Днепропетровская область - 209 случаев;
  • Донецкая область - 167 случаев;
  • Житомирская область - 163 случая;
  • Закарпатская область - 25 случаев;
  • Запорожская область - 163 случая;
  • Ивано-Франковская область - 134 случая;
  • Киев - 379 случаев;
  • Киевская область - 116 случаев;
  • Кировоградская область - 18 случаев;
  • Луганская область - 150 случаев;
  • Львовская область - 318 случаев;
  • Николаевская область - 51 случай;
  • Одесская область - 222 случая;
  • Полтавская область - 79 случаев;
  • Ровенская область - 93 случая;
  • Сумская область - 113 случаев;
  • Тернопольская область - 159 случаев;
  • Харьковская область - 302 случая;
  • Херсонская область - 93 случая;
  • Хмельницкая область - 130 случаев;
  • Черкасская область - 81 случай;
  • Черновицкая область - 183 случая;
  • Черниговская область - 98 случаев.
subscriber subscriber

Еще по теме

Российского рэпера Моргенштерна пустят в Украину, но выступать он не сможет

2021-09-09 09:02

Побоювання щодо збільшення випадків рейдерства після запуску ринку землі не виправдалися, — Мін’юст

2021-09-09 08:31

Газ в Европе подорожал до рекордного максимума: чего ждать Украине

2021-09-08 21:40

Антициклон "Хермелинда" в Украине: какой погоды ждать в ближайшее время

2021-09-08 16:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

COVID-19 в Украине: зафиксирован самый большой прирост новых случаев с весны

2021-09-09 09:40

Ляшко объяснил, кого не коснутся новые карантинные ограничения

2021-09-08 20:40

Насколько опасен штамм "Дельта" для детей: ученые назвали свежие цифры

2021-09-08 20:20

В Киеве первоклассников отправят на дистанционное обучение: названо условие

2021-09-08 18:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

COVID-19 в Украине: зафиксирован самый большой прирост новых случаев с весны 2021-09-09 09:40
Ляшко объяснил, кого не коснутся новые карантинные ограничения 2021-09-08 20:40
Насколько опасен штамм "Дельта" для детей: ученые назвали свежие цифры 2021-09-08 20:20
В Киеве первоклассников отправят на дистанционное обучение: названо условие 2021-09-08 18:40