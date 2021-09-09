Коронавирус COVID-19 в Украине: зафиксирован самый большой прирост новых случаев с весны

2021-09-09 09:40

В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской и Харьковской областях. При этом число госпитализаций немного сократилось.

Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки госпитализировано 981 человек. Выздоровели 1546 человек, погиб от осложнений ковид 61 украинец.

Сколько новых случаев зафиксировано в областях: