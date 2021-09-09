COVID-19 в Украине: зафиксирован самый большой прирост новых случаев с весны
2021-09-09 09:40
В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской и Харьковской областях. При этом число госпитализаций немного сократилось.
Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки госпитализировано 981 человек. Выздоровели 1546 человек, погиб от осложнений ковид 61 украинец.
Сколько новых случаев зафиксировано в областях:
- Винницкая область - 124 случая;
- Волынская область - 93 случая;
- Днепропетровская область - 209 случаев;
- Донецкая область - 167 случаев;
- Житомирская область - 163 случая;
- Закарпатская область - 25 случаев;
- Запорожская область - 163 случая;
- Ивано-Франковская область - 134 случая;
- Киев - 379 случаев;
- Киевская область - 116 случаев;
- Кировоградская область - 18 случаев;
- Луганская область - 150 случаев;
- Львовская область - 318 случаев;
- Николаевская область - 51 случай;
- Одесская область - 222 случая;
- Полтавская область - 79 случаев;
- Ровенская область - 93 случая;
- Сумская область - 113 случаев;
- Тернопольская область - 159 случаев;
- Харьковская область - 302 случая;
- Херсонская область - 93 случая;
- Хмельницкая область - 130 случаев;
- Черкасская область - 81 случай;
- Черновицкая область - 183 случая;
- Черниговская область - 98 случаев.