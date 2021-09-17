Коронавирус Четвертый день подряд в Украине растет число новых случаев COVID-19

2021-09-17 14:23

В Украине за минувшие сутки подтвердили 6 624 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

Рост заболеваемости продолжается четвертый день подряд. В последний раз более 6000 новых COVID-больных было 15 мая.

"За сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 568 человек; летальных случаев – 99; выздоровели – 1 914 человек", – говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 338 164 человека, выздоровело 2 228 543 человека, летальных случаев – 54 750.