Мир После месяца борьбы за жизнь Навального выписали из клиники Берлина

2020-09-23 12:43 45

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, который восстанавливается в Германии после отравления российским боевим ядом из группы Новичок, выписали из клиники Берлина. В общей сложности навальный провел в больнице 32 дня, из них 24 — в реанимации.

По мнению докторов, в данное время здоровью политика ничего не угрожает.

Также в «Шарите» уточнили, что решение о выписке господина Навального из стационара принято на фоне улучшения состояния его здоровья. 

«Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже», - указано в заявлении медиков.

В лабораториях Франции и Швеции уже подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Напомним, ранее Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только будет чувствовать себя хорошо. 

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