Детали Эксперты оценили включение Николая Тищенко в ТКГ по Донбассу

2020-09-23 18:53 102

Политологи в эксклюзивных комментариях Новости Украины – From-UA отметили позитив возможного назначения народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко в украинскую делегацию ТГК по Донбассу. Но добавляют, что Николаю Тищенко придется столкнуться со многими трудностями.

Сегодня появилась информация, что народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко может быть включен в состав украинской делегации в Минской трехсторонней контактной группе.

Скорее всего он может заменить кого-то из связки Казанский-Гармаш, которые за очень короткое время работы в ТКГ доказали свою полную несостоятельность, сообщает Telegram-канал Депутатская курилка.

Официальной информации о назначении Николая Тищенко еще нет, но, учитывая тот факт, что он неоднократно предлагал свои варианты достижения мира, а его жена уроженка Донбасса, - этот вариант более чем возможен.

Украинские политологи поддерживают такое кадровое решение, но предупреждают, что для Тищенко будет непросто.

«Для самого Николая это будет непросто. Даже если ты идешь с благими намерениями, а тебе начинает прилетать и слева и справа, там ты недостаточно патриот, там ты недостаточно миротворец», - отмечает политический эксперт Руслан Бизяев.

«У него намерения самые благие, а вот сумеет ли он их в процессе реализовать», - добавляет политолог Андрей Золотарев. В свою очередь, политтехнолог Андрей Бодров считает, что даже несмотря на отсутствие определенного дипломатического опыта, Николай Тищенко доказывает, что он ответственный политик, которому небезразличны проблема мира на Донбассе.

«Ответственный политик должен участвовать в решении этой проблемы и приложить свои усилия на этом дипломатическом фронте», - сказал Бодров.

В то же время в СМИ появились подтверждения слов бывшего главы ОП Андрея Богдана о том, что Николай Тищенко очень близок к Президенту Владимиру Зеленскому и имеет на него влияние.