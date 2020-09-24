Политика В Минске ответили на заявление Киева о Лукашенко

2020-09-24 16:30 240

 

В МИД Беларуси заявили, что их украинские коллеги уже не пытаются скрыть "несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений".

В Министерстве иностранных дел Беларуси обвинили Украину в несамостоятельности при принятии внешнеполитических решений и, Киев, якобы, даже не пытается это скрыть. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, распространенном пресс-службой ведомства в четверг, 24 сентября.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

Также отмечается, что "при этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию".

"Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны", - говорится в заявлении.

При этом в МИД Беларуси заявили, что продолжат "поддерживать братский украинский народ".

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