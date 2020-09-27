Политика Кулеба назвал риски сближения Путина и Лукашенко для Украины

2020-09-27 14:00 336

Украина оказалась потенциально в опасной ситуации после того, как глава Беларуси Александр Лукашенко начал налаживать активные контакты с Россией.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, данное в рамках программы "Свобода слова Савика Шустера".

Украинский дипломат отметил, что Александр Лукашенко обратился за помощью к Владимиру Путину из-за того, что у него не осталось другого выбора удержать всю полноту власти в своих руках. Эта ситуация может отрицательно сказаться на будущем Украины, поскольку Кремль готов укрепить свое влияние еще и в Беларуси.

"Александр Лукашенко сделал свой выбор, и этим выбором стала Российская Федерация. Поскольку он сделал ставку на Владимира Путина, ля Украины это означает конфронтацию. И это ключевая ситуация. Мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать, и соответственно от этого мы строим свое отношение к нему", — отметил Дмитрий Кулеба.

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