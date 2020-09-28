Мир В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час

2020-09-28 10:39 285

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны на фоне обострения конфликта с Арменией. Об этом сообщил помощник президента Хикмет Гаджиев.

"С 00:00 28 сентября объявить военное положение на всей территории Азербайджана", - указано в документе, который уже утвердил парламент.

Этим же указом власти страны ввели комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 6:00 (с 20:00 до 5:00 по Киеву), в Баку и ряде других населенных пунктов. Большинство из них расположены близ региона боевых действий и на границе с Арменией.

В указанные часы гражданам запрещено покидать свои дома без специального разрешения и документов, подтверждающих личность. Также в силу вступают ограничения на движение транспорта.

Ранее правительство Азербайджана ввело военное положение в ряде городов и районов страны. Как сообщает APA, вопрос об введении военного положения обсуждалось на экстренном заседании Милли Меджлиса.

"Мы призываем население соответствующих городов и районов соблюдать требования военного положения и комендантского часа", - сообщил депутат Хикмет Бабаоглы.

Напомним, что в минувший уикенд Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта с Азербайджаном. Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов (часть этих территорий контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой).

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