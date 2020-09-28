Мир Протесты в Беларуси: милиция снова применила оружие, сотни задержанных

2020-09-28 12:16 231

В Беларуси на акциях протеста, которые прошли в минувший уикенд, силовики задержали более 340 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Полный список задержанных разместили на сайте центра, он постоянно обновляется. Напротив некоторых фамилий уже стоит отметка "отпустили".

На воскресных акциях протеста, которые прошли в ряде белорусских городов, милиция применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты. В Гродно инцидент с распылением слезоточивого газа зафиксировали на видео, в Гомеле ОМОН применил также оружие.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики проводят задержания митингующих, а также лидеров оппозиции.

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