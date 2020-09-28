Мир В Германии подтвердили визит Меркель к Навальному в клинку "Шарите"

2020-09-28 19:00 378

 

В правительстве Германии подтвердили, что канцлер Ангела Меркель посещала российского оппозиционного политика Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите".

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча была не тайной, а частной. Однако ее подробности не разглашаются.

"Слово "тайная" здесь вообще неприменимо. Все, что не является публичным мероприятием (госпожи Меркель.— Ред.), секретно. Это была частная встреча канцлера с Навальным, и таким образом она не была тайной, но и не была открытой для общественности",— сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт журналистам.

Он рассказал, что встреча произошла на прошлой неделе. Господин Зайберт отказался раскрывать ее подробности.

Напомним, изначально про встречу написал Der Spiegel. Немецкое издание утверждает, что визит госпожи Меркель прошел "в условиях полной секретности". Господин Навальный подтвердил визит канцлера, но так же отметил, что встреча была не тайной, а личной.

Как известно, Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Его госпитализировали с рейса из Томска в Москву в омскую больницу. Оттуда его направили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Врачи выписали господина Навального 23 сентября. Германия утверждает, что политика отравили ядом из группы "Новичок", российские врачи отрицают версию отравления.

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