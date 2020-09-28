Коронавирус Коронавирус может вызвать развитие опухоли мозга – ученые

2020-09-28 21:30 234

Учёные из Университета имени Безмалема Вакифа заявили, что коронавирус способен вызвать появление опухоли мозга или ускорить развитие уже имеющейся.

Исследователи выдвинули гипотезу, что часть молекулы COVID-19 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, которые участвуют в развитии онкологического заболевания. Речь идёт о глиальных и нейроглиальных клетках, окружающих нейроны.

Однако российские учёные отметили, что пока рано говорить о доказанном влиянии коронавируса на развитие опухоли мозга. По их словам, полученные результаты требуют дальнейшего исследования.

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