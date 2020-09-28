Коронавирус К ослаблению карантина в Украине готова только одна область - Минздрав

2020-09-28 22:00 207

По состоянию на 28 сентября ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин в 23 областях Украины и в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Тернопольской области - 377,0 человека на 100 тыс. населения (-) и в Черновицкой области - 206,8 (-).

Готовой оказалась всего одна область - Кировоградская - 18,1 (-).

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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