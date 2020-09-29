Коронавирус За сутки Covid-19 в Украине подтвердили еще у 3 627 человек

2020-09-29 11:40 297

В Украине по состоянию на 29 сентября зафиксировали 204 932 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 3 627 человек.

По данным СНБО, всего в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 4 065 человек (+69), однако 88 453 пациента уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской области - 426, в Киеве - 416 и в Одесской области - 271.

Меньше всего случаев за сутки зафиксировано в Кировоградской области - 13, в Луганской области - 21 и в Херсонской области - 22.

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