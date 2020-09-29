Политика Трамп начал быстро укреплять свои позиции в предвыборной гонке с Байденом

2020-09-29 14:15 168

Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание в предвыборной гонке от своего оппонента демократа Джо Байдена, передает The Hill..

Как показал опрос Гарвардского университета CAPS-Harris, 47% тех, кто собирается принять участие в президентских выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. За Трампа в свою очередь готовы отдать голоса 45% избирателей.

Новый опрос свидетельствует о том, что рейтинг нынешнего президента США растет. По сравнению с последним опросом в августе рейтинг Трампа вырос на 3%, а у Байдена снизился на 2%.

Аналитики объясняют быстрое улучшение позиций Трампа тем, что президент продемонстрировал положительный экономический рост.

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