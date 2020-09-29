Коронавирус Закроют в ноябре: инфекционист спрогнозировала карантин во всех школах Украины

2020-09-29 19:00 219

Коронавирус в Украине не сбавляет темпы распространения и становится все более агрессивным. Украинский инфекционист Светлана Куницына сообщила, что несмотря на то, что дети болеют в легкой форме COVID-19 они могут переносить инфекцию и передавать ее дальше. По словам медика, скорее всего школі и детские садики закроются в ноябре.

"Была бы моя воля, я бы школы не открывала, потому что однозначно послабление карантинных мероприятий, а начало учебного года и очная форма обучения — это очень серьезное ослабление карантинных ограничительных мер, конечно будет способствовать распространению вирусного заболевания. Я понимаю, если бы не открыли школы — это было бы очень непопулярное решение для нашего правительства", - рассказала врач ТСН.

Медик отмечает, что украинские школы могут перейти на дистанционное обучение уже в ноябре 2020 года. Дело в том, что в этом году пандемия коронавируса совпадает и с сезонными заболеваниями - гриппом и ОРЗ.

"Больше того, и педагоги, и родители, и те эксперты от образования говорят, что обучение должно быть очным, то есть очень страдает процесс обучения. Сейчас мы видим, как закрываются школы, детские садики. Мне казалось, что пройдет месяц-два и учебные учреждения закроют. Плюс оно еще совпадает с сезонными заболеваниями, ОРЗ, грипп. Я, честно, опасаюсь ноября. Эпидемически риск очень высок, я думаю, к ноябрю у нас есть большая вероятность опять перейти на дистанционное обучение", - резюмировала Куницына.

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