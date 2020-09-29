Мир Армения обвинила Турцию в прямой агрессии: сбит истребитель, пилот погиб

2020-09-29 20:30 117

 

В ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, сегодня утром истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух с аэродрома "Гянджа" в Азербайджане и обеспечили бомбежку населенных пунктов и подразделений армянской армии с беспилотника "Байрактар"

В ответ начали работать средства ПВО Армении и авиация.

"При выполнении боевой задачи в ходе воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции сбил истребитель Су-25 ВВС Армении", - отметил Ованнисян, уточнив, что самолет был сбит в воздушном пространстве Армении.

Напомним, ранее сообщалось, что постоянный совет ОБСЕ сегодня проведет экстренное заседание по Нагорному Карабаху.

 

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